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Средневековый детектив Pentiment от Obsidian перевели на русский язык

Средневековый детектив Pentiment от Obsidian перевели на русский язык
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25 мая для Obsidian выпустила патч 1.3 для Pentiment. Вместе с ним в приключенческом детективе исправили множество багов и добавили новую локацию, а также наконец-то перевели игру на русский, японский, корейский и упрощённый китайский языки.

События Pentiment разворачиваются вокруг художника Андреаса Малера, который окажется в центре нескольких скандалов и серии убийств. Игрокам предстоит прожить в шкуре героя 25 лет, пытаясь разгадать различные преступления. Однако основная особенность в том, что никто из персонажей не будет говорить ему, правильно ли он поступает.

Проект вышел 15 ноября на Xbox Series, Xbox One и ПК, а его отличительной особенностью стал визуальный стиль в духе старинных рукописей. В Steam у проекта впечатляющие 95% положительных обзоров.

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