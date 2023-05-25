Средневековый детектив Pentiment от Obsidian перевели на русский язык

25 мая для Obsidian выпустила патч 1.3 для Pentiment. Вместе с ним в приключенческом детективе исправили множество багов и добавили новую локацию, а также наконец-то перевели игру на русский, японский, корейский и упрощённый китайский языки.
События Pentiment разворачиваются вокруг художника Андреаса Малера, который окажется в центре нескольких скандалов и серии убийств. Игрокам предстоит прожить в шкуре героя 25 лет, пытаясь разгадать различные преступления. Однако основная особенность в том, что никто из персонажей не будет говорить ему, правильно ли он поступает.
Проект вышел 15 ноября на Xbox Series, Xbox One и ПК, а его отличительной особенностью стал визуальный стиль в духе старинных рукописей. В Steam у проекта впечатляющие 95% положительных обзоров.
- 25 мая 2023
-
22:03
-
21:56
-
21:29
-
21:17
-
21:16
-
20:49
-
20:35
-
20:27
-
20:04
-
19:33
-
19:03
-
19:02
-
18:42
-
18:21
-
18:02
-
17:54
-
17:23
-
16:48
-
16:24
-
16:03
-
15:30
-
15:08
-
14:29
-
14:28
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:10
-
12:53
-
12:41
-
12:35
-
11:57
-
11:25
-
10:58
-
10:18