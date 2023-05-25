Мультфильм «Человек-Паук: Паутина вселенных» начнут показывать в России с 8 июня

Уже 2 июня состоится премьера мультфильма «Человек-Паук: Паутина вселенных» — продолжения «Человека-паука: Через вселенные», вышедшего в 2018 году. Лента официально не доберётся до России, однако некоторые крупные киносети страны уже назвали дату премьеры.
Так, в MORI CINEMA и других кинотеатрах премьера новых приключений Дружелюбного соседа состоится уже 8 июня. Судя по всему, это вновь либо будет показ, организованный другой компанией, либо фильм станет частью «предсеансового обслуживания». Первые сеансы в этот день пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Череповце, Красноярске и в других городах.
Фото: MORI CINEMA
«Человек-Паук: Паутина вселенных» (ранее он назывался «Человек-паук: Через вселенные 2») расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Первые критики называют вторую часть настоящим произведением искусства.
- 25 мая 2023
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