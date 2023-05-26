Новая Alone in the Dark выйдет 25 октября — в главных ролях Джоди Комер и Дэвид Харбор

Издатель THQ Nordic и разработчики из студии Pieces Interactive показали геймплей новой части Alone in the Dark и подробнее про неё рассказали. Также стало известно, что двух главных героев сыграли Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву», и Дэвид Харбор, известный по «Очень странным делам».

События психологического хоррора развернутся в 20-е годы прошлого века. Сюжет тайтла расскажет о женщине Эмили Хартвуд и детективе Эдварде Карнби. Как отметили разработчики, у них получилась страшная игра в духе классических частей.

Скриншоты

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Трейлер

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Релиз состоится 25 октября этого года на ПК, PS5 и Xbox Series. Демоверсия проекта уже доступна на всех платформах.