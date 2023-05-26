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В Assassin's Creed: Mirage будет русский язык

В Assassin's Creed: Mirage будет русский язык
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В Assassin's Creed: Mirage всё же будет поддержка русского языка. Его упоминание нашли на страницах игры в Ubisoft Store и Epic Games Store. Интерфейс и субтитры локализуют.

Наличие русского языка в современной игре в последнее время большая редкость, поэтому подобная новость определённо порадует как фанатов франшизы, так и рядовых геймеров, которые будут искать, во что поиграть осенью.

На одной из страниц игры по ошибке было указано и про озвучку, но её наверняка не будет.

Фото: Epic Games Store

Фото: Ubisoft Store

Assassin's Creed: Mirage — новая часть Assassin's Creed, которая по духу будет ближе к оригинальным частям, чем к последним. Разработчики сделают акцент на стелсе, сюжете и главном герое.

Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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