Вышел релизный трейлер файтинга Street Fighter 6 с рэпером Lil Wayne
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Близится релиз файтинга Street Fighter 6, поэтому Capcom выпустила по этому случаю особый трейлер, в котором снялся известный рэпер Lil Wayne. В ролике показан игровой процесс вперемешку с кадрами, на которых реальные люди, включая Lil Wayne, играют в файтинг.
Street Fighter 6 — новая часть культовой франшизы. Игра предложит ростер из большого количества героев: как знакомых, так и новых. В целом проект должен стать зрелищнее и масштабнее всех предыдущих частей серии.
Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom.
Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. У проекта есть демоверсия, которая тоже доступна на каждой из платформ.
Касательно того, нужен ли вам для игры мощный ПК
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