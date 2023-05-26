В конце года выйдет обновлённая версия культового фильма «Убить Билла»

Издание Variety сообщило, что в конце года выйдет обновлённая версия культового фильма Квентина Тарантино «Убить Билла» — в честь 20-летия фильма. Картину покажут в 4K-разрешении. Ожидаются и дополнительные материалы, но, какие именно, неизвестно.
Недавно Lionsgate приобрела права на дистрибуцию двух частей «Убить Билла» и «Джеки Браун».
Вероятно, картину будут показывать в кинотеатрах с 10 октября — именно в этот день состоялась премьеры ленты в США. Не исключен выход и в России, поскольку картины Lionsgate показывают в стране.
Фильм «Убить Билла», в котором главную роль сыграла Ума Турман, рассказывает о беременной наёмнице по кличке Чёрная Мамба. В неё во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Она выживает и решает отомстить мужчине, вырезая на своём пути всех его людей.
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