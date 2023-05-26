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Съёмки фильма Marvel «Громовержцы» отложили из-за забастовки сценаристов

Съёмки фильма Marvel «Громовержцы» отложили из-за забастовки сценаристов
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Забастовка сценаристов в США продолжается, а Marvel Studios предпринимает меры из-за неё. Так, съёмочный процесс фильма «Громовержцы» про команду антигероев отложили. На сколько именно, неизвестно.

Снимать ленту хотели в ближайшие три недели в Атланте, но теперь съёмки перенесли на неопределённое время. То же самое касается сериала «Чудо-человек», который снимали, но производство пока на паузе. Ожидается, что съёмки возобновятся, а у «Громовержцев» начнутся после окончания забастовки.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Стивен Ян, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор и другие.

Премьера ленты состоится 26 июля 2024 года, но её могут сдвинуть из-за затянувшихся съёмок.

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