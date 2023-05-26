Идрис Эльба спасает самолёт от террористов в трейлере сериала «Угон»
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Apple опубликовала трейлер мини-сериала «Угон», в котором Идрис Эльба в роли главного героя попытается остановить террористов, захвативших самолёт.
В центре сюжета оказывается пассажир Сэм Нельсон. Он направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который захватывают террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
Вместе с Идрисом Эльбой в проекте снялись Арчи Панджаби, Кристин Адамс, Ив Майлс, Макс Бисли и другие. Режиссёрами выступили Джим Филд Смит и Мо Али.
Шоу стартует на Apple TV+ 28 июня. В этот день выйдет первый эпизод сериала, а всего их будет семь. Проект получит озвучку на русском языке.
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