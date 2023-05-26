Фильм «Русалочка» начнут показывать в России со 2 июня

26 мая состоялась премьера фильма «Русалочка» — ремейка культового мультфильма Disney 1989 года. Картина официально не доберётся до России, однако крупные киносети уже объявили дату премьеры ленты в стране.
Так, в сети «Мягкий кинотеатр» фильм можно будет посмотреть уже со 2 июня. В этот день премьера состоится в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и других городах. Уже по традиции голливудскую картину покажут в качестве «предсеансового обслуживания» или демонстрацию организует сторонняя компания.
Фото: «Мягкий кинотеатр»
«Русалочка» рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. Главную роль в ремейке исполнила американская актриса Холли Бейли.
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