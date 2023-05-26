Мировые сборы серии «Форсаж» превысили $ 7 млрд

Премьера «Форсажа 10» только состоялась, однако лента уже помогла всей франшизе установить новый рекорд. Гоночная сага о семье преодолела планку сборов в невероятные $ 7 млрд — для этого франшизе понадобилось почти 22 года.

Сборы фильмов серии «Форсаж»

«Форсаж» — $ 207 млн

«Двойной форсаж» — $ 236 млн

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» — $ 158 млн

«Форсаж 4» — $ 360 млн

«Форсаж 5» — $ 626 млн

«Форсаж 6» — $ 788 млн

«Форсаж 7» — $ 1,515 млрд

«Форсаж 8» — $ 1,236 млрд

«Форсаж: Хоббс и Шоу» — $ 760 млн

«Форсаж 9» — $ 726 млн

«Форсаж 10» — $ 390 млн

Учитывая довольно высокие темы сборов у десятой части, франшиза имеет все шансы преодолеть планку в $ 8 млрд. Впрочем, даже если Вину Дизелю не покорится эта цифра сейчас, то наверняка это случится с релизом 12-й части, о которой уже объявили официально.