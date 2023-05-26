Для Half-Life: Alyx вышла русская озвучка от профессиональных актёров

Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для Half-Life: Alyx. Скачать отечественный дубляж для культового проекта можно как в виде отдельного установщика, так и в качестве модификации в Мастерской Steam. Авторы также выпустили ролик, в котором продемонстрировали актёров российской локализации.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice

На озвучение игры у GamesVoice ушло примерно три месяца. Студия объявила о работе над дубляжом экшена в самом начале марта, уже имея на руках первые материалы.

Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года и стала первой большой одиночной игрой Valve за многие годы. События игры разворачиваются за пять лет до второй части и рассказывают об Аликс Вэнс — дочери учёного Элая Вэнса. Ей предстоит дать отпор пришельцам из Альянса и спасти своего отца из заточения.