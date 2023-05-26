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Крупный эксклюзив PlayStation выйдет на ПК в июле — The Snitch

Крупный эксклюзив PlayStation выйдет на ПК в июле — The Snitch
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Известный инсайдер под ником The Snitch, который ещё давно объявил об уходе в отставку, похоже, не может жить без инсайдов. По его информации, в июле на ПК выйдет какой-то из крупных эксклюзивов Sony.

Ранее Том Хендерсон говорил, что Sony не показала всё, что хотела, на своём шоу. По какой причине, неизвестно. Возможно, как раз на презентации компания хотела анонсировать выход ещё одного эксклюзива на ПК, но почему-то не стала

Аудитория думает, что на ПК выйдет порт Ghost of Tsushima. В июле тайтл как раз отметит своё трёхлетие. Или же это может быть Ratchet & Clank: Rift Apart, которая вышла в 2021 году на PS5 в июне.

Если релиз действительно запланирован на июль, то анонс может состояться на шоу Summer Game Fest, которое стартует 8 июня в 22:00 мск.

Выставка обещает стать интересной
На игровой выставке Summer Game Fest ожидается несколько крупных анонсов
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