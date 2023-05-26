Презентации Xbox Games Showcase и Starfield Direct покажут в кинотеатрах США

Microsoft объявила о сотрудничестве с компанией Fathom Events — она проводит массовые мероприятия в США и во многих других странах. Организации договорились о большом показе презентаций Xbox Games Showcase и Starfield Direct на больших экранах кинотеатров.
Ивент пройдёт полностью бесплатно, однако для участия в нём жителям США старше 18 лет необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Уже 2 июня участники смогут получить билеты — сколько именно мест разыгрывается, неизвестно. Также не совсем понятен масштаб мероприятия: об этом станет известно не раньше следующего месяца.
Летняя презентация Xbox Games Showcase начнётся 11 июня в 20:00 мск. На ней Microsoft и её партнёры покажут трейлеры и геймплей множества игр, а затем Тодд Говард поделится новыми деталями горячо ожидаемой Starfield.
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