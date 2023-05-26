Стартовали съёмки сериала «Лихие» Юрия Быкова — режиссёра «Дурака» и «Метода»

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» приступили к съёмкам криминального сериала «Лихие». Сценарий шоу написал Олег Маловичко («Нулевой пациент»), режиссёром выступит Юрий Быков — автор «Дурака», «Метода» и »Завода».

Сериал расскажет о егере Павле Лиховцеве и его сыне Жене, которые решают переехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни в 90-е. Через некоторое время Павел становится членом преступной группировки «Общак» — крупнейшей криминальной банды в мире. В бандитские разборки в конечном итоге вмешивается и его 12-летний сын.

Главные роли в сериале сыграют Артём Быстров («Дурак»), Егор Кенжаметов («Оффлайн»), Савелий Кудряшов («Праведник») и Евгений Ткачук («Король и Шут»). Премьера шоу состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Okko.