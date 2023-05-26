Поддержку архивных форматов RAR и 7z в Windows 11 добавят в сентябре

23 мая директор по продуктам Microsoft Панос Панай заявил, что в Windows 11 скоро появится поддержка RAR, 7z, GZ и других архивных форматов. Топ-менеджер при этом не назвал хотя бы примерную дату выхода обновления, отметив лишь, что это случится в «самое ближайшее время».

Спустя несколько дней Microsoft уточнила изданию The Verge, что апдейт с поддержкой RAR-архивов выйдет уже на этой неделе для тестировщиков. Для всех остальных пользователей обновление станет доступно в сентябре — пока неясно, почему компании понадобится столько времени на внедрение столь важного функционала.

Пример поддержки архивных форматов в Windows 11 Фото: Microsoft

С появлением поддержки архивных форматов пользователи смогут сжимать и распаковывать файлы в архивы прямо внутри операционной системы. Юзерам больше не придётся использовать для этого сторонние программы в духе WinRAR и 7-Zip.