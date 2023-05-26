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Топ-10 лучших фильмов 2006 года: «Лабиринт Фавна», «Казино Рояль», «Дитя человеческое», «Отступники»

Топ-10 лучших фильмов 2006 года по версии Collider
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В 2006 году вышла масса стоящих внимания фильмов. Кажется, что тогда кино было более разнообразным, ярким и драматичным, а супергероика ещё не была такой популярной. Уважаемое издание Collider презентовало топ-10 самых важных и влиятельных фильмов 2006 года.

В топ вошли первый фильм прошлого перезапуска бондианы, криминальная драма Мартина Скорсезе, аниме про сновидения от Сатоси Кона и одна из лент корейского и уже оскароносного режиссёра Пон Джун Хо. В список вошла и нашумевшая комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли.

Топ-10 лучших фильмов 2006 года

  1. «Лабиринт Фавна» (реж. Гильермо дель Торо).
  2. «Дитя человеческое» (реж. Альфонсо Куарон).
  3. «Маленькая мисс Счастье» (реж. Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис).
  4. «Отступники» (реж. Мартин Скорсезе).
  5. «Борат» (реж. Ларри Чарльз).
  6. «Жизнь других» (реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк).
  7. «Потерянный рейс» (реж. Пол Гринграсс).
  8. «Паприка» (реж. Сатоси Кон).
  9. «Казино Рояль» (реж. Мартин Кэмпбелл).
  10. «Вторжение динозавра» (реж. Пон Джун Хо).
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