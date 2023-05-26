Топ-10 лучших фильмов 2006 года по версии Collider
Поделиться
В 2006 году вышла масса стоящих внимания фильмов. Кажется, что тогда кино было более разнообразным, ярким и драматичным, а супергероика ещё не была такой популярной. Уважаемое издание Collider презентовало топ-10 самых важных и влиятельных фильмов 2006 года.
В топ вошли первый фильм прошлого перезапуска бондианы, криминальная драма Мартина Скорсезе, аниме про сновидения от Сатоси Кона и одна из лент корейского и уже оскароносного режиссёра Пон Джун Хо. В список вошла и нашумевшая комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли.
Топ-10 лучших фильмов 2006 года
- «Лабиринт Фавна» (реж. Гильермо дель Торо).
- «Дитя человеческое» (реж. Альфонсо Куарон).
- «Маленькая мисс Счастье» (реж. Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис).
- «Отступники» (реж. Мартин Скорсезе).
- «Борат» (реж. Ларри Чарльз).
- «Жизнь других» (реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк).
- «Потерянный рейс» (реж. Пол Гринграсс).
- «Паприка» (реж. Сатоси Кон).
- «Казино Рояль» (реж. Мартин Кэмпбелл).
- «Вторжение динозавра» (реж. Пон Джун Хо).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2023
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
16:57
-
16:28
-
15:55
-
15:54
-
15:32
-
15:32
-
15:00
-
14:48
-
14:28
-
13:55
-
13:46
-
13:32
-
13:05
-
12:56
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:10
-
10:28
-
10:01
-
09:34
-
09:08
-
08:44
- 25 мая 2023
-
22:51
-
22:03
-
21:56
-
21:29
-
21:17
-
21:16
-
20:49
-
20:35
-
20:27
Партнерский контент