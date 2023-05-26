Популярные смартфоны OnePlus будут официально продаваться в России

Смартфоны OnePlus официально будут продаваться на территории России. Отечественная компания diHouse подписала с китайским брендом договор на официальную дистрибуцию продукции OnePlus.

Ранее продукция бренда OnePlus в России продавалась, но ввозилась на территорию страны серым импортом.

Какая продукция OnePlus официально поступит в продажу в России

OnePlus 11 (смартфон).

OnePlus 10T (смартфон).

Nord N20 SE (смартфон).

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (смартфон).

OnePlus Buds Pro 2 (наушники).

OnePlus Buds Z2 (наушники).

OnePlus Nord Buds 2 (наушники).

OnePlus Bullets Wireless Z2 (наушники).

Официальная стоимость гаджетов пока неизвестна. О доступности устройств представитель OnePlus в России сообщит позже.

По информации газеты «Ведомости», Apple вылетела из тройки лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию. Отмечается, что за первый квартал этого года в страну ввезли 700 тысяч iPhone, что на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.