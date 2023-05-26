Популярные смартфоны OnePlus будут официально продаваться в России
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Смартфоны OnePlus официально будут продаваться на территории России. Отечественная компания diHouse подписала с китайским брендом договор на официальную дистрибуцию продукции OnePlus.
Ранее продукция бренда OnePlus в России продавалась, но ввозилась на территорию страны серым импортом.
Какая продукция OnePlus официально поступит в продажу в России
- OnePlus 11 (смартфон).
- OnePlus 10T (смартфон).
- Nord N20 SE (смартфон).
- OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (смартфон).
- OnePlus Buds Pro 2 (наушники).
- OnePlus Buds Z2 (наушники).
- OnePlus Nord Buds 2 (наушники).
- OnePlus Bullets Wireless Z2 (наушники).
Официальная стоимость гаджетов пока неизвестна. О доступности устройств представитель OnePlus в России сообщит позже.
По информации газеты «Ведомости», Apple вылетела из тройки лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию. Отмечается, что за первый квартал этого года в страну ввезли 700 тысяч iPhone, что на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
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