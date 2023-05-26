FIFA 23 предсказала чемпиона Германии в сезоне-2022/2023

Уже 27 мая решится судьба титула Бундеслиги в сезоне-2022/2023. За тур до конца чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу с 70 набранными очками. «Бавария» идёт на втором месте, отставая от дортмундцев на два очка.

Студия EA Sports решила просимулировать финальные матчи команд в FIFA 23. Разработчики провели встречи «Боруссия» — «Майнц» и «Кёльн» — «Бавария»: для чистоты эксперимента за все команды играли исключительно боты.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат EA Sports.

Так, во втором матче «Бавария» без труда переиграла «Кёльн» со счётом 3:1. В первой же встрече «Майнц» оказал достойное сопротивление, но «Боруссия» всё же победила со счётом 2:1. Таким образом, победителем чемпионата Германии по версии FIFA 23 становится «Боруссия» Дортмунд», набрав 73 очка.

Конечно, предсказания от футбольного симулятора вызывают некоторые сомнения, однако ранее FIFA 23 безошибочно угадала победителя ЧМ-2022. Причём тогда EA Sports симулировала весь турнир: от его начала и до финального матча.