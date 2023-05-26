Второй сезон сериала The Last of Us хотят выпустить в 2025 году

Прямо сейчас HBO работает над вторым сезоном The Last of Us — продолжением экранизации одноимённой видеоигры. Судя по всему, второй сезон шоу выйдет не раньше 2025 года — так считает Франческа Орси, руководительница драматических проектов кинокомпании.
По её словам, в ближайшее время студия начнёт работать над кастингом сиквела. Что касается написания сценария, то здесь авторам придётся повременить из-за продолжающейся забастовки сценаристов США. Пока неясно, сколько она продлится, но чем дольше авторы не будут писать, тем больше будет задержка в производстве.
С учётом всех потенциальных задержек HBO надеется выпустить второй сезон в 2025 году — вопрос лишь в том, будет ли это начало года, середина или конец. Продолжение будет опираться на The Last of Us Part 2, однако всю историю второй части разработчики планируют рассказать за несколько сезонов.
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