Квентин Тарантино — о фильмах для стримингов: такое ощущение, что их не существует
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Квентин Тарантино заявил, что снятые для онлайн-кинотеатров фильмы «не существуют а реальном мире». У него давно сложилось ощущение, что их вообще нет. Легендарный постановщик отметил, что сейчас осталось крайне мало студий, которые делают кино для кинотеатров. А у Квентина всегда был приоритет работать для тех, кто различным стримингам предпочитает походы в кинотеатры. Видимо, отчасти поэтому он хочет оставить профессию режиссёра.
Я ни к кому придираюсь, но, видимо, Райан Рейнольдс заработал для Netflix $ 50 млн на этом фильме, $ 50 млн на другом и принесёт компании $ 50 млн за следующую ленту. Я не знаю, что это за фильмы… Такое ощущение, что их вообще не существует. Вы их видели?
Следующий, десятый по счёту проект Тарантино под названием «Кинокритик» станет его последней работой в большом кино. Легендарный постановщик и сценарист объяснил, почему он принял такое решение.
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