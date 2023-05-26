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Ремейк «Русалочки» уже заработал на предпросмотрах более $ 10 млн

Ремейк «Русалочки» уже заработал на предпросмотрах более $ 10 млн
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Ремейк «Русалочки» уже получил с предпремьерных показов $ 10,3 млн. Deadline отмечает, что эта сумма сложилась из «фан-показов по средам в 500 кинотеатрах премиум-класса и ранних просмотров».

Если ремейк на предварительных просмотрах заработает $ 10,8 млн, то он станет шестым фильмом по ранним сборам среди лент с рейтингом PG и G в истории кино.

Премьера фильма «Русалочка» состоялась сегодня, 26 мая. Напомним, это ремейк культового мультфильма Disney 1989 года. Картина официально не доберётся до России, однако крупные киносети уже объявили дату премьеры ленты в стране.

Так, в сети «Мягкий кинотеатр» фильм можно будет посмотреть уже со 2 июня. В этот день премьера состоится в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и других городах. Уже по традиции голливудскую картину покажут в качестве «предсеансового обслуживания», или демонстрацию организует сторонняя компания.

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