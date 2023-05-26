Хакеры взломали алгоритм активации Windows XP — спустя 21 год после выхода ОС

Энтузиастам удалось взломать алгоритм активации Windows XP. Они сделали так, чтобы операционную систему можно было активировать без подключения к интернету. Программисты отметили, что утилита xp_activate32.exe — это не взломанная ОС — её можно активировать с помощью лицензионного ключа.

Эта утилита позволяет активировать Windows XP официальным способом. Ранее это была большая проблема, потому что Microsoft отключила серверы активации операционной системы несколько лет назад. Авторы программы также уверяют, что теперь культовую ОС можно использовать без риска повредить ПК. Ранее эксперты отмечали, что выход в интернет с Windows XP — это риск.

Windows XP вышла осенью 2001 года. Microsoft прекратила активно поддерживать её весной 2014-го.