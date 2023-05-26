Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за ужасное качество своей игры

The Lord of the Rings: Gollum жёстко раскритиковали все — и критики, и игроки. Студия Daedalic Entertainment, которая разработала это противоречивое приключение по вселенной «Властелин колец», прилюдно извинилась за то, что игра не оправдала ожиданий аудитории.
Мы приносим искренние извинения за то, что у многих из вас остались неутешительные впечатления от The Lord of the Rings: Gollum после её выхода. Мы признаём и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые возлагали мы или наше преданное комьюнити. Пожалуйста, примите наши искренние извинения.
Фото: Daedalic Entertainment
Авторы также заявили, что завтра, 27 мая, многострадальная The Lord of the Rings: Gollum получит новый патч. Разработчики обещают довести техническое состояние игры до ума апдейтами, которые будут выходить в будущем.
The Lord of the Rings: Gollum ругают за ужасную оптимизацию, устаревшую графику, недоработанный сюжет и однообразный геймплей. На агрегаторе Metacritic у тайтла всего 38 баллов из 100 на PS5, а у версии для ПК — 43 из 100. Игру критики оценили ниже в том числе противоречивых Redfall и Crime Boss. Приключение Голлума на данный момент стало самым низкооценённым проектом 2023 года.
- 26 мая 2023
-
20:25
-
20:05
-
19:37
-
19:17
-
18:47
-
18:15
-
18:05
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
16:57
-
16:28
-
15:55
-
15:54
-
15:32
-
15:32
-
15:00
-
14:48
-
14:28
-
13:55
-
13:46
-
13:32
-
13:05
-
12:56
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:10
-
10:28
-
10:01
-
09:34
-
09:08
-
08:44
- 25 мая 2023
-
22:51
-
22:03