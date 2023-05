Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за ужасное качество своей игры

The Lord of the Rings: Gollum жёстко раскритиковали все — и критики, и игроки. Студия Daedalic Entertainment, которая разработала это противоречивое приключение по вселенной «Властелин колец», прилюдно извинилась за то, что игра не оправдала ожиданий аудитории.

Мы приносим искренние извинения за то, что у многих из вас остались неутешительные впечатления от The Lord of the Rings: Gollum после её выхода. Мы признаём и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые возлагали мы или наше преданное комьюнити. Пожалуйста, примите наши искренние извинения.

Фото: Daedalic Entertainment

Авторы также заявили, что завтра, 27 мая, многострадальная The Lord of the Rings: Gollum получит новый патч. Разработчики обещают довести техническое состояние игры до ума апдейтами, которые будут выходить в будущем.

The Lord of the Rings: Gollum ругают за ужасную оптимизацию, устаревшую графику, недоработанный сюжет и однообразный геймплей. На агрегаторе Metacritic у тайтла всего 38 баллов из 100 на PS5, а у версии для ПК — 43 из 100. Игру критики оценили ниже в том числе противоречивых Redfall и Crime Boss. Приключение Голлума на данный момент стало самым низкооценённым проектом 2023 года.