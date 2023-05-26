Обзоры Diablo 4 появятся за неделю до релиза
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Несколько западных журналистов сообщили, что эмбарго на обзоры Diablo 4 спадает 30 мая. Это значит, что первые рецензии начнут выходить за неделю до официального релиза игры и за три дня до выхода проекта в раннем доступе.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры смогут начать играть на четыре дня раньше — 2 июня.
Компания Blizzard недавно презентовала ещё один релизный трейлер игры Diablo 4. В ролике играют живые актёры, а поставила его Хлои Чжао — обладательница премии «Оскар 2021» за режиссуру ленты «Земля кочевников». Хлои также поставила супергеройский фильм «Вечные», который относится к киновселенной Marvel. А до этого выходил большой трейлер под песню Билли Айлиш.
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