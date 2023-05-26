Российский смартфон R570E получил 132 балла по шкале «отечественности»

Компания F+ tech выпустила российский смартфон R570E на базе операционной системы «Аврора». Аппарат получил 132 балла «отечественности» при минимальном значении 100 баллов. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на реестр Минпромторга.

Компания F+ tech подтвердила своё производство на территории России, и её промышленный защищённый смартфон включён в реестр Минпромторга.

Чтобы сохранить место в реестре, производителю в следующем году нужно будет увеличить локализацию производства смартфона и повторно пройти аккредитацию. Потому что критерий «отечественности» с 2024 года вырастет до 140 баллов.

Нахождение в реестре позволяет производителям участвовать в госзакупках, получая приоритет в торгах перед зарубежными аналогами. Если F+ tech останется в реестре, то компания сможет принимать участие в конкурсах и поставлять смартфон в госсектор и в корпорации, имеющие отношение к государству.

Пока неизвестно, поступит ли российский смартфон в свободную продажу.