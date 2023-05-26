Netflix уже запланировал пятый сезон сериала «Ведьмак»
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Netflix приступит к съёмкам пятого сезона сериала «Ведьмак» через некоторое время после производства четвёртого. Об этом в беседе с изданием Deadline рассказала кастинг-директор шоу Софи Холланд.
Мы как раз собираемся начать съёмки четвёртого сезона с Лиамом Хемсвортом, и будет небольшой перерыв, после чего мы перейдём сразу к пятому сезону.
Софи не стала комментировать уход из шоу Генри Кавилла, но подчеркнула, что с нетерпением ждёт возможности увидеть, что в проект привнесёт Лиам Хемсворт.
Я действительно с нетерпением жду возможности увидеть, что привнесёт Лиам. У него большая фанатская база. Четвёртый сезон будет хорошим сочетанием новых персонажей и вернувшихся лиц.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Дата выхода четвёртого пока неизвестна, а пятый Netflix пока официально не анонсировала.
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