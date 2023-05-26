Разработка мультиплеерной The Last of Us заморожена, игру начали делать заново — Bloomberg

Как сообщает авторитетный журналист Джейсон Шрайер, студия Naughty Dog значительно сократила команду разработки грядущей мультиплеерной игры по The Last of Us. Как отмечают сразу несколько источников репортёра, команда решила пересмотреть планы на долгосрочную поддержку проекта.

Таким образом, многих сотрудников, раньше трудившихся над сетевым экшеном, перевели на работу над другими играми, включая одиночный тайтл в новой вселенной. Интересно, что студия косвенно подтвердила информацию Шрайера, выпустив примерно в это же время обращение к фанатам. В нём она принесла извинение за отсутствие игры на презентации PlayStation Showcase и отметила, что проект всё ещё находится в разработке.

Пока неясно, значит ли это, что разработчики уменьшат масштаб проекта или пересмотрят его концепцию. Об отмене игры, судя по всему, речи пока не идёт.