Элизабет Олсен рекомендует актёрам фильмов Marvel не соглашаться на многолетние контракты

Элизабет Олсен порекомендовала присоединяющимся к киновселенной Marvel актёрам для начала подписывать контракт на один проект. Олсен отметила, что если подписываться на один фильм, у актёра остаётся больше творческого контроля над своим персонажем, а в актёрской профессии это немаловажный фактор для успешного развития.

Я думаю, так у вас будет больше контроля над… если вы, допустим, скажете: «Боже мой, это самое весёлое, что у меня когда-либо было, и я так люблю этого персонажа, что хочу сделать это снова». Тогда у вас будет больше творческого контроля над героем в следующем проекте.

Marvel традиционно предлагает звёздам контракты сразу на несколько проектов. Однако пару лет назад студия приняла новую стратегию найма, когда Кевин Файги захотел, чтобы артисты возвращались в киновселенную Marvel только в том случае, если у них есть энтузиазм.

Напомним, Элизабет Олсен в киновселенной Marvel играет Ванду Максимофф, которую многие знают как Алую Ведьму.