Стартовал набор игроков на скорый тест Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios уже принимает заявки на участие в стресс-тесте файтинга Mortal Kombat 1. Тестирование пройдёт на консолях Xbox Series и PlayStation 5. Чтобы игрокам из России подать заявку, нужно иметь аккаунт WB Games и подключённый VPN. Записаться можно по этой ссылке.

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Фото: NetherRealm Studios

Организаторы Summer Game Fest сделали большой анонс — на летнем шоу состоится первый геймплейный показ Mortal Kombat 1. Перезапуск культовой серии файтингов представит лично создатель франшизы Эд Бун.

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Mortal Kombat 1 поступит в продажу 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch, но покупатели премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше, 14 сентября, а также получат первый набор дополнений с шестью новыми персонажами.