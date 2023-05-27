Авторов многострадальной The Lord of the Rings: Gollum открыто поддержали коллеги

The Lord of the Rings: Gollum досталось от всех — и от игроков, и от журналистов. По факту приключение про Голлума вышло в ужасном техническом состоянии и со скучным геймплеем. Daedalic Entertainment публично извинилась за игру, а сегодня целый ряд разработчиков из других студий открыто поддержали коллег.
Одним из первых Daedalic Entertainment поддержал старший художник по окружению в Santa Monica Studio Дэнни Карлоне. Он отметил, что делать игры очень сложно, и из любого проекта разработчики усваивают полезные уроки. Ещё он призвал коллег и геймеров быть добрее друг к другу. Художник также выложил фото низкооценённой игры, над которой он работал.
Игры делать сложно. Независимо от оценки каждый проект чему-то учит. Я показываю свою игру с самым низким баллом, потому что я горжусь тем временем, когда я работал с некоторыми из моих любимых людей в этой отрасли. Будьте добрее друг к другу.
Авторов также поддержали разработчики APB Reloaded, All Star Karate, The Crew, Sniper Ghost Warrior 3 и других игр.
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