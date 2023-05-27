Официальная настолка Metal Gear Solid выйдет в 2024 году

В 2021 году издательство IDW Games отказалось выпускать официальную настольную игру Metal Gear Solid. Дизайнер Эмерсон Мацуучи тогда сразу пообещал найти нового партнёра для выпуска проекта. Он искал издателя целых два года, и в итоге нашёл студию CMON, которая взялась курировать настолку.

В Metal Gear Solid: The Board Game пользователи смогут играть за Солида Снейка, Мерил Сильверберг, Грея Фокса и Хэла «Отакона» Эммериха. Всего будет представлено шесть миссий с сюжетной кампанией, которая поделена на 14 заданий.

Трейлер настольной игры Metal Gear Solid

Видео доступно на YouTube-канале CMON. Права на видео принадлежат CMON.

Игру уже можно предзаказать на официальном сайте CMON за $ 100. Настолку обещают выпустить в мае 2024 года.