Days Gone 2 могла выйти месяц назад — Джефф Росс
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На фоне недавно прошедшей презентации PlaySytation Showcase глава разработки Days Gone Джефф Росс заявил, что сиквел его зомби-экшена мог выйти в прошлом апреле.
Я немного расстраиваюсь от этих PlayStation Showcase, потому что они напоминают мне, что мы могли бы выпустить Days Gone 2 месяц назад, если бы просто настаивали на своём.
Росс подчеркнул, что в нынешних условиях Days Gone невозможно создать. Bend Studio покинули 90 разработчиков, включая самого Джеффа. Да и сама Sony не проявляет к бренду Days Gone какого-либо интереса. Геймдиректор при этом решил не рассказывать фанатам, каким планировался сиквел.
Days Gone вышла в 2019 году на PlayStation 4, в 2021-м проект добрался и до ПК. На старте игра получила смешанные отзывы критиков и игроков. Проекту досталось от аудитории в том числе и за неидеальное техническое состояние.
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