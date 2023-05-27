Days Gone 2 могла выйти месяц назад — Джефф Росс

На фоне недавно прошедшей презентации PlaySytation Showcase глава разработки Days Gone Джефф Росс заявил, что сиквел его зомби-экшена мог выйти в прошлом апреле.

Я немного расстраиваюсь от этих PlayStation Showcase, потому что они напоминают мне, что мы могли бы выпустить Days Gone 2 месяц назад, если бы просто настаивали на своём.

Росс подчеркнул, что в нынешних условиях Days Gone невозможно создать. Bend Studio покинули 90 разработчиков, включая самого Джеффа. Да и сама Sony не проявляет к бренду Days Gone какого-либо интереса. Геймдиректор при этом решил не рассказывать фанатам, каким планировался сиквел.

Days Gone вышла в 2019 году на PlayStation 4, в 2021-м проект добрался и до ПК. На старте игра получила смешанные отзывы критиков и игроков. Проекту досталось от аудитории в том числе и за неидеальное техническое состояние.