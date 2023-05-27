Выход Counter-Strike 2 могут отложить до конца года — аналитик Торин

Известный аналитик Дункан Thorin Шилдс сообщил, что за кулисами обсуждают время начала открытого бета-тестирования Counter-Strike 2 — доступ к клиенту все желающие смогут получить лишь в сентябре или октябре.

Торин также отметил, что на версии CS:GO пройдёт ещё несколько крупных киберспортивных чемпионатов. Если эти слухи верны, то релиз CS2 тоже будет перенесён:

Если открытый бета-тест начнётся в сентябре, то, по логике вещей, переход на CS2 не состоится по крайней мере до осени. Именно поэтому следующий мэйджор запланирован лишь на следующий год. Нельзя переводить турниры на бету, потому что тогда ты столкнёшься с множеством багов. В итоге полноценный выход Counter-Strike 2 может состояться лишь в конце года или начале следующего.

Ранее Valve запустила закрытый бета-тест Counter-Strike 2 — доступ к новой версии шутера получила лишь часть игроков, при этом для игры открыта только одна карта. Разработчики обещали, что полноценный релиз CS2 состоится летом 2023 года.