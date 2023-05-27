У некоторых россиян в Steam поменялся регион

Некоторые российские игроки, которые пользуются турецкими аккаунтами в Steam, жалуются на то, площадка принудительно меняет их регион. Один из пользователей DTF рассказал, что его турецкий аккаунт автоматически сменился на США. И обратно перевести его он уже не может.
Несколько других российских геймеров заявили, что их турецкие аккаунты в Steam автоматически изменились на русские. Отмечается, что автоматическая смена коснулась тех, кто через платформу Valve продаёт различные внутриигровые предметы. При этом точных подтверждений, что регион автоматически меняется у таких торговцев, пока нет.
Вчера купил скин, продал на площадке за 300 лир примерно в 23:40. В 00:40 попробовал купить полное издание Borderlands 3, но вышла ошибка. Пробовал пару раз, и всё равно ошибка. Через время захожу и вижу рубли вместо лир.
Steam решила больше не учитывать более 50 тысяч негативных отзывов на игру War Thunder. В результате чего отзывы симулятора стали «в основном положительными». На это обратили внимание пользователи платформы.
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