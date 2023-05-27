«Форсаж 10» заработал более $ 400 млн
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Сборы боевика «Форсаж 10» по всему миру превысили $ 400 млн. Чтобы достигнуть такого результата, ленте понадобилось 10 дней — она вышла в прокат 17 мая.
Напомним: «Форсаж 10» — один из самых дорогих фильмов в истории, продюсеры выделили на его производство целых $ 340 млн. Лента уже помогла всей франшизе установить новый рекорд. Гоночная сага о семье преодолела планку сборов в невероятные $ 7 млрд — для этого франшизе понадобилось почти 22 года.
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«Форсаж 10» официально станет предпоследним фильмом в гоночной франшизе. Картина рассказывает про семью Доминика Торетто, которой угрожает некий злодей Данте. Это сын бразильского миллиардера Эрнана Рейса, которого герои одолели в пятой части серии. Он обещает уничтожить всю семью величайшего гонщика в качестве мести за своих близких.
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