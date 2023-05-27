Суд в США одобрил коллективный иск против Apple из-за проблем с клавиатурами

Суд США дал одобрение коллективному иску против Apple. Напомним, групповой иск против корпорации выдвинули ещё в 2018 году. Пользователи ноутбуков MacBook, MacBook Air и MacBook Pro массово жаловались на клавиатуры, которые очень быстро выходили из строя. Речь о лэптопах 2015-2019-х годов выпуска.

Apple бесплатно заменяла ноутбуки с нерабочими клавиатурами, но проблема с залипанием или отключением клавиш сохранялась и на новых устройствах. Размер выплат пострадавшим составит от $ 50 до $ 395 — сумма компенсации зависит от серьёзности проблемы и от количества замен.

Также отмечается, что участников иска более 86 тыс. человек. Компенсацию пострадавшим Apple пообещала начать выплачивать в самое ближайшее время.