Опубликованы первые живые фото iPhone 15

Изданию MacRumors удалось получить доступ к макетам моделей iPhone 15. Подобные прототипы используют производители для выпуска чехлов, защитных стёкол, кабелей и других аксессуаров. В этом году нас ждут четыре модели в линейке: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Фото: MacRumors

Первое, что сразу же отмечают журналисты — наличие порта USB Type-C вместо классического Lightning. Заряжать iPhone 15 можно будет с помощью привычного по многим другим устройствам разъёма.

Фото: MacRumors

Среди других изменений — более скруглённые края смартфона, что сразу же ощущается, когда держишь его в руке. Также в MacRumors обратили внимание на новый дизайн кнопок регулировки громкости и рычажка звуковых режимов. Однако от перехода на твердотельный механизм Apple могла отказаться: по данным инсайдеров, у решения пока множество проблем, из-за чего компания могла отложить нововведение до выхода iPhone 16.

Сравнение iPhone 14 и iPhone 15 Фото: MacRumors

Предполагается, что iPhone 15 будет выполнен из титана вместо нержавеющей стали — эту информацию пока невозможно подтвердить по стеклянным макетам. Всеми подробностями нового смартфона Apple по традиции поделится в сентябре, однако новые детали линейки мы узнаем уже этим летом.

Фото: MacRumors