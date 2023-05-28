Фильм «Русалочка» очень понравился зрителям

Судя по данным аналитическоq платформы CinemaScore, которая опрашивает аудиторию после просмотра фильмов, зрителям очень нравится ремейк «Русалочки». Картина получила на портале рейтинг «A». В своё время аудитория также высоко оценила ремейки «Короля льва», «Аладдина» и «Красавицы и чудовище».

Рейтинг «Русалочки» на CinemaScore

Фото: CinemaScore

На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 67% «свежести» от критиков и целых 95% от зрителей. При этом на Metacritic сейчас у картины 59 баллов из 100 от журналистов и 2,1 из 10-ти от аудитории.

Рейтинг «Русалочки» на Rotten Tomatoes

Фото: Rotten Tomatoes

Рейтинг «Русалочки» на Metacritic

Фото: Metacritic

«Русалочка» рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. Главную роль в ремейке исполнила американская актриса Холли Бейли.