Объявлены победители 76-го Каннского кинофестиваля
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76-й Каннский кинофестиваль завершился 27 мая, а организаторы объявили полный список победителей. В этом году Золотую пальмовую ветвь получила судебная драма «Траектория падения» режиссёра Жюстин Трие. В категории «Гран-при» приз получил фильм «Зона интересов», который рассказывает о коменданте Освенцима Рудольфе Хёссе.
Специальный приз жюри получили «Опавшие листья» Аки Каурисмяки. Лучшим режиссёром признали Чана Ань Хунга за постановку картины «Рагу Додена Буффана». А японский сценарист Юдзи Сакомото стал призёром за фильм «Монстр».
Победители 76-го Каннского кинофестиваля — основная конкурсная программа
- Золотая пальмовая ветвь — «Траектория падения» (Жюстин Трие).
- Гран-при — «Зона интересов» (Джонатан Глейзер).
- Приз жюри — «Опавшие листья» (Аки Каурисмяки).
- Лучший режиссёр — Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана»).
- Лучшая мужская роль — Кодзи Якусе за «Прекрасные дни» (Вим Вендерс).
- Лучшая женская роль — Марвэ Диздар за «О сухой траве» (Нури Бильге Джейлан).
- Лучший сценарий — Юдзи Сакомото за «Монстра» (Хирокадзу Корээда).
- Золотая камера (премия за лучший дебют) — «Внутри жёлтого кокона» (Фам Тхьен Ан).
- Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм — «27» (Флора Анна Буда)
Победители в секции «Особый взгляд»
- Лучший фильм — «Как заниматься сексом» (Молли Мэннинг Уокер).
- Приз жюри — «Гончие» (Камаль Лазрак).
- Лучший режиссёр — Асме Эль Мудир («Мать всей лжи»).
- Приз за лучший режиссёрский ансамбль — Рене Надр Мессора и Жуан Салавиза за «Цветок Бурити».
- Новый голос — Augure (Балоджи).
- Приз свободы — «Прощай, Джулия» (Мохамед Кордофани).
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