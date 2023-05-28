Объявлены победители 76-го Каннского кинофестиваля

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76-й Каннский кинофестиваль завершился 27 мая, а организаторы объявили полный список победителей. В этом году Золотую пальмовую ветвь получила судебная драма «Траектория падения» режиссёра Жюстин Трие. В категории «Гран-при» приз получил фильм «Зона интересов», который рассказывает о коменданте Освенцима Рудольфе Хёссе.

Специальный приз жюри получили «Опавшие листья» Аки Каурисмяки. Лучшим режиссёром признали Чана Ань Хунга за постановку картины «Рагу Додена Буффана». А японский сценарист Юдзи Сакомото стал призёром за фильм «Монстр».

Победители 76-го Каннского кинофестиваля — основная конкурсная программа

Золотая пальмовая ветвь — «Траектория падения» (Жюстин Трие).

Гран-при — «Зона интересов» (Джонатан Глейзер).

Приз жюри — «Опавшие листья» (Аки Каурисмяки).

Лучший режиссёр — Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана»).

Лучшая мужская роль — Кодзи Якусе за «Прекрасные дни» (Вим Вендерс).

Лучшая женская роль — Марвэ Диздар за «О сухой траве» (Нури Бильге Джейлан).

Лучший сценарий — Юдзи Сакомото за «Монстра» (Хирокадзу Корээда).

Золотая камера (премия за лучший дебют) — «Внутри жёлтого кокона» (Фам Тхьен Ан).

Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм — «27» (Флора Анна Буда)

Победители в секции «Особый взгляд»

Лучший фильм — «Как заниматься сексом» (Молли Мэннинг Уокер).

Приз жюри — «Гончие» (Камаль Лазрак).

Лучший режиссёр — Асме Эль Мудир («Мать всей лжи»).

Приз за лучший режиссёрский ансамбль — Рене Надр Мессора и Жуан Салавиза за «Цветок Бурити».

Новый голос — Augure (Балоджи).

Приз свободы — «Прощай, Джулия» (Мохамед Кордофани).