В Fortnite появится Оптимус Прайм из «Трансформеров» — инсайдер
Поделиться
Один из пользователей Reddit представил несколько изображений из контентного обновления для следующего сезона Fortnite. Судя по ним, в знаменитую королевскую королевскую битву прибудет Оптимус Прайм из ещё не вышедшего фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Возможно, он не единственный персонаж знаменитой вселенной, который станет доступен в игре.
Кроме Оптимуса, на слитых изображениях есть и другие персонажи. Но распознать их очень сложно. При этом пользователь Reddit откопал их концепт-арты.
Скриншот из Fortnite c Оптимусом Праймом из «Трансформеров»
Фото: Reddit
Концепт-арты неопознанных персонажей для нового сезона Fortnite
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Epic Games пока не анонсировала Оптимуса Прайма и другие героев «Трансформеров» для 3 сезона. Новый сезон в Fortnite должен стартовать в июне 2023 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2023
-
15:35
-
15:04
-
14:40
-
13:57
-
13:24
-
12:57
-
12:26
- 27 мая 2023
-
22:14
-
20:31
-
18:40
-
18:08
-
17:32
-
17:05
-
16:33
-
16:11
-
15:58
-
15:32
-
14:58
-
14:57
-
14:33
-
14:03
-
13:27
-
12:59
-
12:28
- 26 мая 2023
-
22:35
-
22:21
-
22:06
-
21:55
-
21:38
-
21:05
-
20:25
-
20:05
-
19:37
-
19:17
-
18:47
Партнерский контент