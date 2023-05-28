Один из пользователей Reddit представил несколько изображений из контентного обновления для следующего сезона Fortnite. Судя по ним, в знаменитую королевскую королевскую битву прибудет Оптимус Прайм из ещё не вышедшего фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Возможно, он не единственный персонаж знаменитой вселенной, который станет доступен в игре.

Кроме Оптимуса, на слитых изображениях есть и другие персонажи. Но распознать их очень сложно. При этом пользователь Reddit откопал их концепт-арты.

Скриншот из Fortnite c Оптимусом Праймом из «Трансформеров»

Фото: Reddit

Концепт-арты неопознанных персонажей для нового сезона Fortnite

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Epic Games пока не анонсировала Оптимуса Прайма и другие героев «Трансформеров» для 3 сезона. Новый сезон в Fortnite должен стартовать в июне 2023 года.