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Актёр Уилл Феррелл может сыграть вдохновителя культовой игровой серии Madden NFL

Актёр Уилл Феррелл может сыграть вдохновителя культовой игровой серии Madden NFL
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По данным Deadline, знаменитый комик и актёр Уилл Феррелл может сыграть легендарного тренера по американскому футболу Джона Мэддена. Сообщается, что картину «Мэдден» поставит пятикратный номинант на «Оскар» Дэвид О.Расселл, наиболее известный по лентам «Боец» и «Афера по-американски».

Фильм расскажет о завершении тренерской карьеры Мэддена. Он вошёл в историю американского футбола как самый молодой тренер — в 42 года он привёл команду «Окленд Рэйдерс» к победе на Супербоуле 1976 года. После завершения тренерской карьеры Мэдден стал успешным спортивным комментатором, а также продал права на свой образ для популярной в США серии спортивных симуляторов Madden NFL от EA Sports.

Над «Мэдденом» совместно работают Amazon и MGM. Дата премьеры ленты пока неизвестна.

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