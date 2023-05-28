Раскрыт финальный каст новой «Фантастической четвёрки» — MyTimeToShineHello

Известный инсайдер MyTimeToShineHello раскрыл финальный каст новой «Фантастической четвёрки» от Marvel. Звезда «Звёздных войн» Адам Драйвер сыграет Рида Ричардса (Мистера Фантастика) — об этом стало известно ещё в апреле. Инсайдер заявил, что в новом супергеройском блокбастере роль Сьюзан Сторм (Невидимая леди) доверили Марго Робби, роль Джонни Сторма (Человек-факел) досталась восходящей голливудской звезде Полу Мескалю. А Бенджамина «Бена» Гримма (Существо) на экране воплотит отметившийся в новой «Русалочке» Давид Диггз.

Рид Ричардс (Мистер Фантастика) — Адам Драйвер

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Сьюзан Сторм (Невидимая леди) — Марго Робби

Фото: Theo Wargo/Getty Images

Джонни Сторм (Человек-факел) — Пол Мескал

Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

Бенджамин «Бен» Гримм (Существо) — Давид Диггз

Фото: Araya Doheny/Getty Images

Новая «Фантастическая четвёрка» станет важным фильмом для всей киновселенной Marvel Фантастическая четвёрка окажет колоссальное влияние на киновселенную Marvel

Премьера картины состоится 14 февраля 2025 года. Лента станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.