Раскрыт финальный каст новой «Фантастической четвёрки» — MyTimeToShineHello

Известный инсайдер MyTimeToShineHello раскрыл финальный каст новой «Фантастической четвёрки» от Marvel. Звезда «Звёздных войн» Адам Драйвер сыграет Рида Ричардса (Мистера Фантастика) — об этом стало известно ещё в апреле. Инсайдер заявил, что в новом супергеройском блокбастере роль Сьюзан Сторм (Невидимая леди) доверили Марго Робби, роль Джонни Сторма (Человек-факел) досталась восходящей голливудской звезде Полу Мескалю. А Бенджамина «Бена» Гримма (Существо) на экране воплотит отметившийся в новой «Русалочке» Давид Диггз.
Рид Ричардс (Мистер Фантастика) — Адам Драйвер
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images
Сьюзан Сторм (Невидимая леди) — Марго Робби
Фото: Theo Wargo/Getty Images
Джонни Сторм (Человек-факел) — Пол Мескал
Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images
Бенджамин «Бен» Гримм (Существо) — Давид Диггз
Фото: Araya Doheny/Getty Images
Премьера картины состоится 14 февраля 2025 года. Лента станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.
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