Каратель получит свой сериал после выхода нового «Сорвиголовы» — MyTimeToShineHello

Известный инсайдер в мире кино под ником MyTimeToShineHello заявил, что в Marvel уже планируют будущее персонажей из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». По данным источников, в студии хотят выпустить новое шоу для Disney +, посвящённое Карателю в исполнении Джона Бернтала.

Каких-либо деталей о проекте нет, и они вряд ли появятся как минимум до релиза нового «Сорвиголовы». Судя по всему, героя также решили перезапустить, однако будут ли учитываться события оригинального сериала, также пока неизвестно.

«Каратель» от Netflix вышел в 2017 году и получил сразу два сезона. Шоу рассказывало о Фрэнке Касле, семья которого погибла в перестрелке между бандами Нью-Йорка. После этого бывший военный начинает мстить и бороться с преступностью в городе с помощью самых жестоких методов.

Тем временем съёмки «Сорвиголовы: Рождённый заново» приостановили ещё в начале мая из-за забастовки сценаристов США. Сейчас датой премьеры сериала значится весна 2024 года, однако если протест продлится как минимум несколько месяцев, проект отложат как минимум до лета.