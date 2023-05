Второй сезон сериала The Last of Us хотят выпустить в 2025 году

Руководитель одного из отделов HBO Франческа Орси в интервью изданию Deadline рассказала, что компания намерена выпустить второй сезон сериала The Last of Us в 2025 году.

Важно отметить, что это планы в лучшей перспективе. В HBO надеются, что забастовка сценаристов скоро закончится и всё придёт в норму. В противном случае второй сезон шоу выйдет очень нескоро — как минимум его придётся подождать до 2026-го.

The Last of Us — сериал по одноимённой известной игре, рассказывающей про контрабандиста Джоэла, который должен доставить девочку Элли через всю страну, чтобы попытаться спасти человечество от истребления.

Первый сезон не вышел официально в России. Он получил отличные оценки от критиков и зрителей.