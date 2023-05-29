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Башню Мстителей в фильмах Marvel купил демон Мефисто — The Cosmic Circus

Башню Мстителей в фильмах Marvel купил демон Мефисто — The Cosmic Circus
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По информации источников издания The Cosmic Circus, таинственным покупателем башни Мстителей в киновселенной Marvel стал демон Мефисто. Ещё со времен фильма «Человек-паук: Возвращение домой» фанаты гадают, кому именно Тони Старк продал свою башню.

Из вариантов были Рид Ричардс, один из членов Фантастической четвёрки, Виктор фон Дум, известный как Доктор Дум, и Норман Озборн, или Зелёный гоблин. На деле, похоже, всё оказалось интереснее, поскольку покупателем стал Мефисто.

Мефисто — демон, заключающий сделки и обманывающий людей. В комиксах он был заклятым врагом Доктора Стрэнджа и других магов. Ожидается, что персонаж дебютирует в сериале «Железное сердце» про наследницу Тони Старка.

Как отмечают в издании, покупка башни Мстителей объясняется интересом Мефисто к технологиям.

Ожидается, что «Железное сердце» появится на Disney + в 2024 году.

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