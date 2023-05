Sony и Nintendo проведут свои новые презентации до конца года — Kotaku

Журналист известного издания Kotaku сообщил, что в этом году у Sony и Nintendo запланированы дополнительные презентации. Прошедшая недавно PlayStation Showcase не станет для Sony последним выступлением в этом году.

Что касается Nintendo, то компания в начале года проводила презентацию, посвящённую различным проектам, и проводила большое шоу по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Источники сообщили мне, что и у PlayStation, и у Nintendo в этом году будут дополнительные презентации. Следите за этим каналом и следите за развитием событий в ближайшие недели и месяцы.

Более того, о новой презентации Sony сообщил и бывший журналист IGN Колин Мориарти. Однако никто из инсайдеров не назвал хотя бы примерные даты.