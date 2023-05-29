Билл Гейтс считает, что скоро появится ассистент на основе ИИ, который «уничтожит» Google

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал про создание полезного ассистента для всех пользователей Сети на основе искусственного интеллекта. По словам Гейтса, этот ассистент заменит различные сервисы и даже поисковики вроде Google.

Как отметил глава Microsoft, пока что ассистент не создан, но это точно произойдёт в ближайшем будущем. На это нужно время.

Кто бы ни создал такого личного агента, это действительно стоящая технология, потому что с ней вы никогда больше не зайдёте на поисковик вроде Google, вы никогда снова не откроете Amazon.

По мнению Гейтса, пока подобное не сделано, компании будут продолжать внедрять генеративные технологии искусственного интеллекта, похожие на ChatGPT от OpenAI, в свои собственные продукты.