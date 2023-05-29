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Квентин Тарантино устроил скандал из-за стула, который ему отказались уступить — Mirror

Квентин Тарантино устроил скандал из-за стула, который ему отказались уступить — Mirror
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По информации газеты Mirror, недавно на Каннском кинофестивале культовый режиссёр Квентин Тарантино показал себя не с лучшей стороны. Постановщик якобы чуть не подрался с посетителем бара из-за стула.

Тарантино пришёл в бар и решил забрать стул у сидящего человека. Он спросил: «Могу ли я забрать ваш стул?» Мужчина, сидящий на нём, ответил отрицательно. После этого Квентин пришёл в ярость и громко воскликнул следующее.

Разве ты не знаешь, кто я такой?

Mirror отметила, что после этой фразы посетители рассмеялись и в шутку стали просить режиссёра и мужчину выяснить отношения через драку. Тарантино, увидев реакцию людей, сел на другой стул. По словам инсайдера, у Квентина вспыльчивый характер, но подобное всё равно удивило многих посетителей бара.

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