NVIDIA представила технологию ULMB 2 — она повышает чёткость картинки в динамичных играх

NVIDIA представила Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) — улучшенную версию технологии, впервые представленную в 2015 году. Функция призвана повысить чёткость картинки в играх, где очень много резких движений.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA. Права на видео принадлежат NVIDIA.
В NVIDIA отмечают, что вместе с ULMB 2 эффективная чёткость движения может достигать свыше 1000 Гц. Технология предназначена в первую очередь для киберспортсменов, которым необходима большая чёткость картинки с повышенной частотой кадров.
Ultra Low Motion Blur 2 уже доступна полностью бесплатно. Функцию пока поддерживает всего несколько мониторов — Acer Predator XB273U F и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN. Позже поддержку технологии также получат Asus ROG Swift Pro PG248QP и AOC Agon AG276QSG.
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