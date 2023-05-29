Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA представила технологию ULMB 2 — она повышает чёткость картинки в динамичных играх

NVIDIA представила технологию ULMB 2 — она повышает чёткость картинки в динамичных играх
Аудио-версия:
Комментарии

NVIDIA представила Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) — улучшенную версию технологии, впервые представленную в 2015 году. Функция призвана повысить чёткость картинки в играх, где очень много резких движений.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA. Права на видео принадлежат NVIDIA.

В NVIDIA отмечают, что вместе с ULMB 2 эффективная чёткость движения может достигать свыше 1000 Гц. Технология предназначена в первую очередь для киберспортсменов, которым необходима большая чёткость картинки с повышенной частотой кадров.

Ultra Low Motion Blur 2 уже доступна полностью бесплатно. Функцию пока поддерживает всего несколько мониторов — Acer Predator XB273U F и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN. Позже поддержку технологии также получат Asus ROG Swift Pro PG248QP и AOC Agon AG276QSG.

Это не единственная важная технология компании за последние месяцы
Видео
NVIDIA запустила RTX Remix — открытую платформу для создателей ремастеров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023