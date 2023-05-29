Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России появились смартфоны и гаджеты, заражённые вредоносным ПО прямо на заводах

В России появились смартфоны и гаджеты, заражённые вредоносным ПО прямо на заводах
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает японская компания Trend Micro, в мире становится всё больше заражений умных устройств вредоносным программным обеспечением (ПО) прямо на производстве. В организации заявляют, что вредоносное ПО попало в прошивку гаджетов на базе ОС Android — в том числе и на смартфоны.

В интервью «Известиям» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, как именно это происходит. По его мнению, вредоносный код появляется в прошивках гаджетов из-за взлома серверов у разработчиков ПО — этому во многом способствует открытость операционной системы Android.

По словам управляющего RTM Group, эксперта в области кибербезопасности и права в IT Евгения Царёва, дело может быть несколько в другом. Мелкие производители нередко заказывают сборки Android на стороне, не имея собственного штаба разработчиков. Один из таких сборщиков мог быть успешно атакован (или вступил в сговор) хакерами, после чего вредоносная программа ещё на заводе была установлена на целую серию устройств.

Большая часть заражённых умных устройств (55%) была продана в страны Азии, а на Европу пришлось лишь 3,8%. В рейтинге стран, куда поступило больше всего этих гаджетов, Россия занимает пятое место. Среди потенциальных рисков использования заражённых устройств — то, что в них могут быть установлены скрытые фишинговые программы для считывания и последующей передачи злоумышленникам логинов, паролей и данных банковских карт.

К новостям о российских смартфонах
Российский смартфон R570E получил 132 балла по шкале «отечественности»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023